Collboni creu que les ciutats traduiran els "grans reptes" globals en realitats tangibles

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat aquest dimecres que les ciutats traduiran els "grans reptes" globals en realitats tangibles, en el dia que arrenca la Conferència de Ciutats Mediterrànies, que per primer cop formarà part del programa del Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM).
"Aquests dies Barcelona retorna com a epicentre de la política euromediterrània amb un canvi sense precedents: mai la Conferència de Ciutats Mediterrànies havia tingut espai en el programa del Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani. És un reconeixement que les ciutats són actors en les relacions internacionals, i que són imprescindibles per vertebrar el futur de la regió", ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.
Ha afirmat que el nou Pacte pel Mediterrani impulsat per la Comissió Europea s'ha de basar en transformacions concretes i, entre els reptes que Collboni recull, destaca la lluita contra la desigualtat i contra el canvi climàtic, el desenvolupament econòmic o la construcció d'una pau "justa i duradora".
El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i el Palau de Pedralbes acolliran entre aquest dimecres i dijous representants de més de 50 ciutats mediterrànies i ha subratllat que els alcaldes comparteixen un llenguatge comú, el quotidià de les persones: "Aquest esperanto d'alcaldes sosté ponts".
Ha assenyalat que Barcelona, en acollir la cita, activa la seva veu per un nou multilateralisme "proper i compromès" a la regió.