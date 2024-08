Collboni creu que "el gran llegat que deixarà la Copa Amèrica és el litoral recuperat" de Barcelona

Sobre acollir-la de nou el 2028, diu que tindran en compte la "resposta de la ciutat" a aquesta edició



L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostingut que "el gran llegat que deixarà la Copa Amèrica és el litoral recuperat" a Barcelona ja que, segons ell, gràcies a la celebració de l'esdeveniment i al compromís del Port de Barcelona s'han accelerat projectes que ja estaven en previsió.

Ho ha dit en una entrevista publicada aquest dijous a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, el dia en què s'iniciarà l'esdeveniment amb la celebració de la regata preliminar de quatre dies, i on ha reivindicat que el sentit de dur a terme la competició a Barcelona és "connectar-la més amb el mar", i ha apuntat que s'han ocupat espais que s'havien descuidat.

"Si passegem per la Nova Bocana del Port Vell ja podem veure llocs guanyats per a la ciutadania, més accessibles i des dels quals es podrà veure les regates", ha exemplificat Collboni, que ha destacat el retorn econòmic que tindrà l'esdeveniment per a la capital catalana.

Ha assegurat que, segons diversos estudis, cada euro invertit en el marc de la Copa Amèrica generarà 6,3 euros de tornada, si bé ha garantit que el seu "gran impacte és reputacional", ja que la competició té un gran ressò mediàtic, en les seves paraules.

Aquest dijous, la Copa Amèrica donarà el tret de sortida a Barcelona, que s'allargarà fins al 27 d'octubre, i preguntat per l'inici l'alcalde ha apuntat que si bé no hi haurà una gran inauguració a l'ús, tampoc una clausura, ha destacat l'espectacle del 10 d'octubre que "serà molt visual i musical i versarà sobre el barri, la ciutat i l'esport".

Sobre la possibilitat que la capital catalana aculli de nou l'esdeveniment el 2028, ha dit que des de l'Ajuntament no s'ho han plantejat encara i ha convidat a gaudir d'aquesta edició i del seu llegat, si bé ha conclòs que tindran "molt en compte la resposta de la ciutat i com visqui la competició el 2024".