Collboni creu que cal "més presència policial" després de l'assassinat d'un home a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que cal "més presència policial" després de l'assassinat d'un home al carrer Balmes aquest dimecres al matí.
Ho ha dit en una entrevista a Betevé en la qual ha assegurat que estan seguint l'episodi amb "preocupació" i que sembla que està relacionat amb el crim organitzat.
"El que caldrà probablement és endurir les penes quant a la tinença d'armes i el tràfic de drogues, que és el que hi sol haver darrere moltes vegades en aquests episodis", ha afegit.