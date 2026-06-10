Publicat 10/06/2026 12:42

Collboni creu que cal "més presència policial" després de l'assassinat d'un home a Barcelona

Archivo - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que cal "més presència policial" després de l'assassinat d'un home al carrer Balmes aquest dimecres al matí.

Ho ha dit en una entrevista a Betevé en la qual ha assegurat que estan seguint l'episodi amb "preocupació" i que sembla que està relacionat amb el crim organitzat.

"El que caldrà probablement és endurir les penes quant a la tinença d'armes i el tràfic de drogues, que és el que hi sol haver darrere moltes vegades en aquests episodis", ha afegit.

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