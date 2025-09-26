Collboni, "convençudíssim" que el Tour sortirà de Barcelona sense equips d'Israel

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, està "convençudíssim" que la Grand Départ del Tour de França es farà a la ciutat a l'estiu, però ha reivindicat la decisió d'impedir que hi participin equips d'Israel.
"Així ho hem comunicat al Tour", ha respost en el ple de Barcelona aquest divendres a les preguntes del PP i Vox sobre si defensarà que se celebri a la ciutat.
Collboni ha dit que a ningú no li fa tanta il·lusió que el Tour surti de Barcelona com al regidor d'Esports, David Escudé, a les federacions de ciclisme o a ell mateix, però que no es farà "sota la bandera d'Israel".
"Estic convençut que tindrem Tour a Barcelona; convençudíssim. Però no volem que hi hagi representants d'un govern que està practicant un genocidi", ha afirmat.
Així mateix, ha advertit els líders del PP, Daniel Sirera, i de Vox, Gonzalo de Oro, que arribaran molt tard si no condemnen l'actitud d'Israel com a genocidi: "La UEFA i la FIFA estaran excloent Israel de les competicions internacionals i vostès continuaran parlant de condemnar Hamas".