Collboni sobre el control de la normativa lingüística: "Mai s'havia fet tant" pel català

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sortit al pas sobre el suposat incompliment del consistori amb les inspeccions i amb l'obertura de procediments sancionadors enfront de les denúncies per l'incompliment de la normativa lingüística en els comerços: "Mai s'havia fet tant per la promoció de la llengua com en aquest govern", ha sostingut.
Així s'ha expressat l'alcalde en una roda de premsa aquest dimecres en preguntar-se-li per aquest tema, pel qual també ha estat interpel·lat per part de Junts i d'ERC, i ha destacat el paper "que cap altre govern municipal en tota la història, inclosa l'etapa liderada per CiU" ha exercit com l'està fent el seu executiu.
En aquest sentit, ha assenyalat que aquest mandat és el primer de la història amb una comissionada de l'Ús Social del Català i amb un pressupost propi de foment de la llengua, i ha reivindicat la creació de la Casa de la Creació Digital en Català.