Collboni considera una "mesura necessària i valenta" prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la mesura anunciada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, que ha qualificat de "necessària i valenta".
Ho ha dit en l'obertura de l'European Latin Forum, que se celebra durant l'Integrated Systems Europe (ISE) fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, al costat del president de la fira, Mike Blackman, i el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort.
Segons Collboni, la prohibició "situa la responsabilitat, el benestar i la salut mental dels joves i adolescents com una prioritat" i ha defensat que limitar la tecnologia no va en contra del progrés.
"Establir límits clars no és anar en contra de la tecnologia, sinó avançar en un ecosistema digital, madur, ètic, humà i que es responsabilitza de l'educació i de la protecció dels menors", ha argumentat l'alcalde.
Sánchez va explicar dimarts que, juntament amb la prohibició, el Govern central implementarà mesures per perseguir les plataformes digitals i els seus directius que no retirin continguts d'odi i il·legals, que s'aprovaran la setmana vinent en el Consell de Ministres.