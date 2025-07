Collboni, sobre el conflicte de les places d'escoles bressol: "Tots els afectats tindran feina"

L'Ajuntament haurà de comunicar una solució abans de l'1 d'agost

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que totes les persones afectades pel conflicte de les places d'escoles bressol "tindran feina al setembre".

Ho ha dit en el ple extraordinari d'aquest divendres després del ple ordinari a petició dels grups de Junts, BComú, ERC i el PP.

L'origen del conflicte se situa en la proposta del govern municipal de modificar l'estructura laboral de les escoles infantils municipals.

Aquesta modificació suposaria suprimir 163 places de mestres d'escola infantil i l'amortització de 32 vacants més de la mateixa categoria, i la mesura contempla que les places actuals siguin ocupades per TEI.

"Venim d'un 70% d'interins i ara no arriba al 10%, la qual cosa és un indicador del bon resultat de l'acord amb els sindicats que es va aplicar en aquest plenari el 30 de setembre del 2022", ha afegit l'alcalde.

SOLUCIÓ PER AL SETEMBRE

L'única proposició que s'ha debatut en el ple ha estat acordada pels 4 grups i ha exigit al govern municipal "garantir que les educadores i mestres afectades de manera immediata pel dimensionament de plantilla tenen assegurada una plaça a principi de curs, si cal per la via de l'ampliació de plantilla".

La iniciativa, que també demana que es comuniqui la solució al conflicte abans de l'1 d'agost, ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts, BComú, ERC i el PP i les abstencions del govern municipal del PSC i Vox.

GRUPS

La regidora de Junts Neus Munté ha afirmat que el text que han presentat ha estat consensuat amb els sindicats, les treballadores i els altres partits de l'oposició, a excepció de Vox.

En la seva intervenció, el regidor de BComú Pau González ha qualificat el consistori de "dèspota" per haver fet falta la unió de 29 regidors per celebrar aquest ple extraordinari i l'ha instat a que tots els afectats tinguin plaça al setembre, si cal ampliant plantilles.

ERC, a través de la regidora Rosa Suriñach, ha avisat Collboni que no entenen la seva aprovació perquè ningú no es quedarà sense feina i per això li ha demanat que "concreti la solució a la qual es vol arribar".

Per part del PP, el regidor Víctor Martí ha assegurat que el govern municipal s'ha mogut "per pressió" i li ha retret que es reunís amb un grup de treballadores de les escoles bressol municipals el dia abans d'un ple extraordinari motivat per l'oposició.

Finalment, Vox, en paraules del regidor Liberto Senderos, ha exigit responsabilitat i conèixer el futur de les escoles infantils municipals, a més de "saber quan començaran a respectar les normes laborals i lingüístiques".