Collboni confirma que seguirà el seu viatge a Ucraïna: "Avui més que mai, Barcelona està amb Kíiv"

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confirmat que seguirà el seu viatge a Ucraïna malgrat l'augment de les hostilitats, després de visitar Sarajevo i Varsòvia, i ha assegurat que "avui més que mai, Barcelona està amb Kíiv" davant de l'agressió que porta anys patint per part de Rússia.
Ho ha anunciat després de reunir-se aquest dimecres amb l'alcalde de Varsòvia, Rafal Trzaskowski, i visitar una promoció d'habitatge assequible, on ha reiterat que Barcelona estarà present a Kíiv, "com va estar a Sarajevo fa 30 anys quan ningú més hi anava".
L'alcalde ha assegurat que des de la comitiva municipal són "conscients de l'increment de les hostilitats" i que hauran d'extremar les precaucions, i ha anunciat que participarà, de manera excepcional, en un ple extraordinari convocat per Kíiv.
VARSÒVIA
En la seva trobada amb Trzaskowski, la primer d'un alcalde de Barcelona a Varsòvia, fonts municipals expliquen que els dos alcaldes han reafirmat els "llaços històrics d'amistat i cooperació" que uneixen ambdues ciutats.
Així mateix, han acordat impulsar un front per exigir davant de les institucions europees un paper més actiu de les ciutats en la gobernança de la Unió, a més d'accés directe als fons comunitaris per fer front a l'emergència habitacional i les desigualtats socials.