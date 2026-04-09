Collboni condemna "rotundament" els atacs d'Israel contra el Líban

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condemnat "rotundament" aquest dijous els atacs d'Israel contra el Líban, una ofensiva que qualifica de violació flagrant de la sobirania del país i del dret internacional.
Collboni defensa que "el Líban ha de formar part de l'alto el foc", en una publicació a Instagram recollida per Europa Press.
Ha explicat que està en contacte amb l'alcalde de Sidó, una ciutat "amb la qual fa anys que Barcelona manté vincles tècnics i de cooperació".