Collboni condemna l'atac rus a Kíiv: "Confirma per què Barcelona havia de ser aquí"

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condemnat l'atac rus d'aquest divendres a la seu del Servei de Seguretat d'Ucraïna, a Kíiv: "El que hem viscut avui confirma per què Barcelona havia de ser aquí; quan s'ataca Kíiv, s'ataca Europa".
Ho ha dit aquest divendres en una publicació a Instagram recollida per Europa Press, en la qual ha lamentat que l'atac és una "escalada inacceptable que torna a posar en risc la població civil i allunya una pau justa i duradora".
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que aquest mateix dijous es va reunir amb Collboni i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el seu viatge al país, ha anunciat l'atac per les xarxes socials, tot i que no ha precisat el nombre de víctimes.