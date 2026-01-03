Collboni condemna l'atac dels EUA a Veneçuela: "El dret internacional s'ha de respectar"

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condemnat els atacs dels EUA a Veneçuela aquest dissabte i ha afegit que "el dret internacional s'ha de respectar".
En un missatge a Instagram recollit per Europa Press, ha assegurat que està seguint amb "preocupació" la situació i que s'ha posat en contacte amb la comunitat veneçolana a la capital catalana.
"El futur de Veneçuela l'han de decidir els veneçolans en unes eleccions lliure i en pau", ha defensat després que aquest dissabte el president dels EUA, Donald Trump, hagi assegurat haver capturat el president Nicolás Maduro i la seva esposa en un atac a gran escala al país.