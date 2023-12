Collboni es compromet a tenir un pacte de govern i pressupost "abans de la primavera"

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dijous que el seu compromís és tenir un pacte de govern i pressupost "abans de la primavera", per la qual cosa assegura que continuarà parlant amb tots els grups.

En una entrevista amb l'agència Intermèdia Comunicació, recollida per Europa Press, ha dit que "el més important dels esdeveniments de les últimes setmanes ha estat no haver tingut capacitat de sumar una majoria per tenir un pressupost expansiu" i un govern ampli.

Per això, ha insistit que el seu compromís és "continuar parlant amb tots els grups per tenir una majoria articulada abans de la primavera".