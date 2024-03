Collboni es compromet a crear un centre memorial de les víctimes del terrorisme a Barcelona

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès a crear un centre memorial de les víctimes d'atemptats terroristes que s'han perpetrat a la ciutat per homenatjar-les i "difondre els valors democràtics que caracteritzen la societat catalana i barcelonina".

El primer edil ha acceptat un prec de Junts en el ple d'aquest divendres que demana aquest memorial, a més de difondre aquests valors i promoure l'organització d'activitats educatives i de sensibilització dirigides al conjunt de la ciutadania.

"Per dignitat, per memòria històrica, per respecte a les víctimes i també per celebrar la victòria de la democràcia, accepto el prec i el nostre compromís és tirar-ho endavant", ha respost Collboni, que ha destacat que també és una petició de les associacions de víctimes.