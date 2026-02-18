Collboni comparteix mesures sobre habitatge amb l'alcaldable socialista a París Emmanuel Grégoire

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha compartit les mesures que està duent a terme el seu govern en matèria d'habitatge amb el candidat a l'alcaldia de París pel Partit Socialista francès, Emmanuel Grégoire, en les eleccions previstes del 14 al 22 de març.
Així ho mostra l'alcalde en una publicació a Instagram, recollida per Europa Press, en la qual destaca el seu compromís amb la contenció dels preus del lloguer mitjançant la llei d'habitatge, l'extinció de les llicències de pisos turístics el 2028 i la construcció d'habitatge públic.
"De Barcelona a París, hem de garantir el dret dels veïns a quedar-se a viure a la seva ciutat", ha defensat Collboni, mentre que Grégoire ha assegurat que el seu objectiu per a la capital és el mateix, evitar que l'habitatge esdevingui un negoci.