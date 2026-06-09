Collboni celebra la visita del Papa com a "icona" dels drets humans

Calcula que el seu viatge tindrà un retorn de 30 milions a la ciutat
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la visita del Papa com a "icona" dels drets humans i també ha dit que un estudi de l'Ajuntament calcula que el retorn a la ciutat per la visita aquest dimarts i dimecres rondarà els 30 milions d'euros.
En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha dit que aquest retorn "no és ni la motivació ni l'objectiu", sinó la conseqüència de la visita, que considera de transcendència internacional i de la qual destaca la culminació de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, fet que considera un gran missatge de la ciutat també en termes culturals i patrimonials.
Sobre la despesa municipal per la visita, ha afirmat que són els 78.000 euros que es deixen d'ingressar pel lloguer de l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el lloguer de dues pantalles.
LI DONARÀ UNA AQUAREL·LA DE TVBOY
Sobre si li regalarà alguna cosa, ha respost que, entre d'altres, li donarà una aquarel·la del grafiter TVBoy, que consisteix en una imatge de la Sagrada Família, del mateix pontífex i d'un colom de la pau.
Respecte al dispositiu de seguretat per possibles problemes de mobilitat, ha dit que no creu "que sigui tant com un Sant Jordi i serà una mica més que un partit de futbol del Barça".
Ha afegit que l'afectació a la mobilitat està "molt acotada" a zones concretes de la ciutat, com els voltants de la catedral i de la Sagrada Família.
LES OPINIONS DEL PAPA
Ha assegurat que Lleó XIV és una "icona" amb personalitat pròpia i amb un missatge polític molt clar a favor dels drets humans i els migrants i en contra de la xenofòbia.
Ha apuntat que en el discurs d'aquest dilluns davant el Congrés, el pontífex va enviar un missatge "molt clar i definitori" contra els postulats que defensa l'extrema dreta.
Preguntat per les crítiques de Lleó XIV a l'avortament i l'eutanàsia, Collboni s'ha mostrat "molt orgullós" de tenir la llei del dret a l'avortament i a la mort digna, i no veu incompatible les opinions del Papa sobre això i que tingui una veu global a favor dels drets humans.