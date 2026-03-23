Collboni celebra la victòria socialista de Grégoire a París: "París seguirà sent progressista!"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la victòria del socialista Emmanuel Grégoire a París en la segona volta de les eleccions municipals de França: "París seguirà sent progressista! Quina gran victòria! I quina victòria a Marsella i a les grans ciutats franceses".
"Un cop més, les ciutats demostren que són els baluards de la democràcia davant l'autoritarisme", ha dit Collboni en una publicació en xarxes socials aquest dilluns.
Collboni ha assenyalat que compta amb Grégoire "per seguir treballant a Europa amb Mayors for Housing pel dret a quedar-se a les nostres ciutats".