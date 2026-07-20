Publicat 20/07/2026 16:22

Collboni celebra el triomf d'Espanya i agraeix la "resposta cívica" de la ciutadania

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després de la Junta Local de Seguretat de Barcelona
DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la victòria d'Espanya en la final del Mundial contra l'Argentina aquest diumenge i ha agraït al conjunt de la ciutadania la "resposta cívica" en no produir-se incidents greus.

Ho ha dit en una roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat acompanyat de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, que ha agraït als efectius policials haver vetllat tota la nit per la convivència a la capital catalana.

Collboni ha xifrat en 50.000 les persones que van sortir al carrer per celebrar el triomf espanyol, 30.000 dels quals al Fòrum per seguir en directe el partit, i ha valorat que l'esdeveniment es desenvolupi normalment en una ciutat amb una forta comunitat argentina.

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