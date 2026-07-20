Collboni celebra el triomf d'Espanya i agraeix la "resposta cívica" de la ciutadania

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la victòria d'Espanya en la final del Mundial contra l'Argentina aquest diumenge i ha agraït al conjunt de la ciutadania la "resposta cívica" en no produir-se incidents greus.
Ho ha dit en una roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat acompanyat de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, que ha agraït als efectius policials haver vetllat tota la nit per la convivència a la capital catalana.
Collboni ha xifrat en 50.000 les persones que van sortir al carrer per celebrar el triomf espanyol, 30.000 dels quals al Fòrum per seguir en directe el partit, i ha valorat que l'esdeveniment es desenvolupi normalment en una ciutat amb una forta comunitat argentina.