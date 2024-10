Collboni celebra la reobertura de la sala El Molino: "És un gran moment per al Paral·lel"

La sala recupera un espai emblemàtic de la nit catalana que es va obrir el 1910

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la reobertura de la icònica sala El Molino de la capital catalana després d'anys tancada, i ha mostrat "gran il·lusió de recuperar l'espai escènic en un moment molt bo per al teatre català i barceloní".

"És un gran moment per al Paral·lel, per al Poble-sec i per a la gran tradició que té aquesta avinguda en les arts escèniques", ha expressat Collboni, després d'assistir diumenge a la nit a la festa inaugural de reobertura d'El Molino, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Per la seva banda, el director de Barcelona Events Musicals, Jordi Herreruela, ha remarcat que és "un honor poder tornar a obrir El Molino, recuperar un espai icònic que ha estat bandera de la cultura de la ciutat".

LLAR PER A LA BOHÈMIA

La nova etapa d'El Molino neix amb la voluntat de mantenir el seu esperit transgressor: des del 1910 ha estat llar per a la bohèmia i un altaveu de la 'gauche divine', en què durant dècades va ser un popular espai de la nit catalana.

La sala s'inspira en el Blue Note de Nova York (EUA) o en el Ronnie Scott's de Londres (Regne Unit), per acollir actuacions de música internacional, concerts íntims de coneguts artistes i obrir la porta a noms de l'escena musical local.

L'espai també ha apostat per incloure una oferta gastronòmica i de cocteleria que es compatibilitzarà amb les actuacions, a més de recuperar l'humor en la programació.

A partir de l'1 de novembre, l'agenda d'El Molino arrencarà de manera regular, amb un horari de dimecres a diumenge en dos passis definits: de 20.00 a 21.30, i de 22.00 a 23.45; que després continuarà amb sessions de música d''El Club'.