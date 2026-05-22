Collboni celebra que el pressupost del Govern "desbloqueja" 600 milions per a Barcelona

Afirma que es trenca la tendència a la "desinversió" de la Generalitat a la capital catalana
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat l'acord assolit pel Govern amb ERC i els Comuns per als pressupostos de la Generalitat del 2026, ja que "desbloqueja" 600 milions d'euros per a la ciutat i garanteix inversions acordades entre totes dues administracions.
En una roda de premsa aquest divendres, l'alcalde ha destacat que l'acord "reafirma la prioritat" del Govern municipal amb garantir el dret a quedar-se dels barcelonins, en assegurar inversions en habitatge, educació, salut i transport públic, inclosos els compromisos plurianuals.
Així mateix, ha afirmat que "es trenca una tendència iniciada fa 15 anys de desinversió del Govern a Barcelona", tornant als veïns de la ciutat el títol de ciutadans de primera com la resta de catalans, tornant-los les inversions de caràcter social que necessiten, segons ell.
D'altra banda, ha destacat que l'acord va "en coherència amb allò que l'Ajuntament ha anat acordant amb la Generalitat" en les diferents comissions bilaterals, l'última celebrada fa una setmanes i centrada en la regeneració urbana del Besòs.
Finalment, ha valorat que els nous pressupostos s'aconsegueixen gràcies a un "acord progressista" centrat a prioritzar la inversió en els diferents serveis públics, a més de la seva capacitat de normalització institucional.
POLÍTIQUES I PROJECTES
Collboni ha detallat que del total calculat per l'Ajuntament, 207 milions es destinaran a polítiques que són competència directa de la Generalitat, com els centres sanitaris (70), la construcció de noves resdiències (30) i d'equipaments educatius (33), la reforma d'escoles i instituts (52) i l'habitatge (88).
També es garanteix la inversió de 29,5 milions per part del Govern en la construcció de 1.500 pisos a la ciutat, a més de diferents projectes com l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalnya (MNAC), la regeneració del barri del Besòs i el Maresme amb 150 milions i la nova fase del tramvia, amb 85.