Collboni celebra la presència de "petites editorials" catalanes a la FIL

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la presència de noves generacions d'escriptors i "petites editorials, que fins ara no havien estat presents a la Fira Internacional del Llibre (FIL) i que ara han pogut comprovar que és un espai i un mercat abastable", informa l'Ajuntament en un comunicat.
Així s'ha pronunciat durant el seu viatge institucional per Mèxic durant un esmorzar amb editors, al que també ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la presència de Barcelona com a ciutat convidada d'honor a la FIL, que té lloc a la ciutat mexicana de Guadalajara.
Abans de volar cap a Ciutat de Mèxic, on continuarà amb l'agenda institucional i econòmica, l'alcalde ha afegit: "Barcelona ha vingut a Mèxic amb tot i ho hem aconseguit tot. Hem vingut amb llibres, però també amb teatre, música, cinema, art digital i disseny".