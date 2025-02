Collboni celebra les converses d'inquilins i propietat de la Casa Orsola: "Una gran notícia"

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dilluns que durant les darreres hores i dies s'han produït converses entre els inquilins i la propietat de la Casa Orsola, el desallotjament de la qual estava previst aquesta matinada i s'ha ajornat fins al dimarts 18 de febrer: "És una gran notícia".

Collboni ha celebrat el paper de la Sindicatura de Barcelona, que segons ell està actuant com a mediadora entre les dues parts per trobar una solució a aquest problema, i ha agraït l'esforç dels inquilins i la propietat per començar la interlocució.

"Barcelona és una de les poques ciutats d'Espanya i del món que adopta mesures per evitar que hi hagi més cases Orsola", ha expressat l'alcalde.

A més a més, el primer edil ha reiterat el compromís del consistori amb la defensa del dret a l'habitatge i l'objectiu que es garanteixi per a cadascun dels inquilins de la Casa Orsola.

El líder municipal ha destacat eines com el topall dels preus de lloguer, la prohibició de pisos turístics per al 2028 o la lluita a través del nou reglament per evitar el frau, com mesures que Barcelona està adoptant per "desincentivar moviments especulatius", en les seves paraules.