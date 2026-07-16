Collboni celebra l'aval a l'amnistia: "És l'hora del retrobament, el diàleg i la convivència"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest dijous l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei orgànica d'amnistia (LOA) i ha manifestat que "és l'hora del retrobament, el diàleg i la convivència per mirar endavant i progressar".
En una publicació a Instagram recollida per Europa Press, ha destacat que la sentència del TJUE ratifica la "plena" legalitat de la llei i que ja no existeix cap obstacle per a una aplicació diligent i integral.
"Europa diu 'sí' a l'amnistia. Catalunya diu 'sí' al futur", ha afegit.