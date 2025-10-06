Collboni celebra l'arribada de Colau i Coronas i espera que la treva sigui "una realitat"

Els agraeix que hagin demostrat "de manera pacífica i amb resistència" la denúncia el bloqueig
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat l'arribada a la ciutat de l'exalcaldessa, Ada Colau (BComú), i el regidor d'ERC a l'Ajuntament Jordi Coronas, deportats per Israel, i ha dit que espera que aquest primer anunci de treva a Gaza sigui "una realitat".
Ho ha dit aquest dilluns en una jornada sobre habitatge organitzada per 'eldiario.es', després que Colau i Coronas hagin arribat aquest diumenge a la nit a l'Aeroport de Barcelona i hagin afirmat que han rebut "maltractament" de l'exèrcit israelià.
A la jornada també hi han assistit la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, a més de la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albicah, i el portaveu del partit, David Cid.
Així, Collboni ha dit que el consistori està "especialment content" per l'arribada de Colau i Coronas, dels qui ha lloat la seva participació en la Global Sumud Flotilla (GSF).
"Gràcies a ells també per demostrar d'una manera pacífica i amb resistència la denúncia del bloqueig", ha defensat Collboni, que ha assegurat que encara no es permet l'entrada d'aliments i medicaments a Palestina.
Així mateix, ha agraït la tasca del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que ha anunciat que els 28 espanyols que anaven a bord de la GSF i que continuen retinguts a Israel tornaran al llarg d'aquest dilluns a Espanya, després que diumenge retornés un primer grup de 21 ciutadans.
POSAR FI AL "PATIMENT"
Amb tot, ha dit que espera que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, acabi al banc dels acusats del Tribunal Penal Internacional, i ha demanat que l'anunci de treva sigui una realitat per posar fi al "patiment" de la comunitat palestina.
L'alcalde ha recordat les polítiques de suport del consistori a Palestina, i ho ha exemplificat amb la creació del districte 11.