Collboni celebra l'aprovació del pressupost, "instrument fonamental" per a Barcelona

Confia a ampliar el Govern municipal abans de l'estiu i afirma que mantenen "un espai compartit" amb ERC



BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat l'aprovació definitiva del pressupost del 2024 després de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) aquest dijous, el qual ha sostingut que és un "instrument fonamental" per transformar la ciutat.

S'hi ha referit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press després que dilluns va acabar el termini perquè els grups de l'oposició presentessin uns comptes i un candidat alternatiu, un mes després de la qüestió de confiança presentada pel primer edil barceloní.

Com que l'oposició no ha presentat una alternativa en aquest últim mes, la qüestió de confiança permet que els pressupostos quedin aprovats de manera automàtica i vigents un cop publicats en el BOPB.

En aquest sentit, ha reivindicat que Barcelona és "de les poques grans administracions de l'Estat" que té pressupost aquest any i ha lamentat que la Generalitat i el Govern central no disposin d'uns comptes.

3.807 MILIONS, 5,9% MÉS QUE EL 2023

El pressupost, que és un 5,9% superior al del 2023, és de 3.807 milions d'euros, dels quals 438,7 milions estan destinats a partides socials; 419 milions a l'espai públic; 395 milions a la seguretat; i 153 milions a l'ampliació d'habitatge públic.

Els comptes inclouen projectes com la transformació de la Rambla, la cobertura de la ronda de Dalt, la reforma del mercat de l'Abaceria, el Pla Clima Escola i el Pla de Barris, entre d'altres.

Amb una capacitat inversora de 777,6 milions d'euros i un deute previst per al 2024 estable (inferior al 35% dels ingressos corrents), també preveuen un dèficit 0 i destinar més d'un 25% dels ingressos a inversions.

AMPLIACIÓ DEL GOVERN

Respecte a una possible ampliació del Govern municipal, Collboni confia que es doni abans de l'estiu i, en preguntar-li per la participació d'ERC, ha afirmat que, després de l'aprovació del pressupost, ja hi ha "un espai compartit" amb ells.

Així mateix, ha avisat que malgrat haver arribat a importants acords de fons a l'Ajuntament amb els republicans, textualment, això "no vol dir necessàriament res en aquests moments" atès el context electoral arran dels comicis a Catalunya del pròxim 12 de maig.

"Les vicissituds de la política catalana i espanyola sempre ens influeixen, de vegades per a bé i de vegades no tan", ha admès l'alcalde barceloní, si bé ha descartat vincular l'escenari de les catalanes amb el Govern municipal, en les seves paraules.