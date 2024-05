Collboni celebra l'aprovació de l'amnistia: "Avui diem sí a la convivència"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat l'aprovació de la llei d'amnistia aquest dijous al Congrés: "Avui diem sí a la convivència".

"Sí a deixar enrere confrontacions estèrils i sí a un nou futur on la política i el diàleg siguin els instruments per avançar plegats", ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press.

El ple del Congrés ha donat suport amb majoria absoluta a la llei d'amnistia, amb la qual cosa ha aixecat el veto del Senat i li ha donat la llum verda definitiva, i ara la norma s'envia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) perquè es publiqui i entiri en vigor.