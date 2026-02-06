Collboni celebra els 15 anys del Llum BCN: "Il·lumina el Poblenou per enlluernar a tota la ciutat"

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat els 15 anys del festival d'arts lumíniques Llum BCN, que comença aquest divendres i s'allargarà fins al diumenge: "Un festival que celebra la llum i l'art, un festival que il·lumina el Poblenou per enlluernar a tota la ciutat", ha afirmat.
En un comunicat aquest divendres, el consistori ha explicat que Collboni ha inaugurat el certamen en el Museu del Disseny Dhub, acompanyat del regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé; el de Sant Martí, David Vaig escudar, i l'arquitecta cap de l'Ajuntament, Maria Buhigas.
L'alcalde ha destacat que aquest any el Llum BCN estarà vinculat amb la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura 2016, el Tour de França i la celebració a la ciutat de la gala dels Premis Gaudí i dels Premis Goya.
"Barcelona sempre ha buscat la llum i ha intentat convertir-se en un far", ha subratllat Collboni, que ha desitjat que Barcelona es converteixi, durant uns dies, a la ciutat de la llum.
Sota el lema 'Paisatges nocturns', el festival està organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona, amb la direcció artística de Maria Güell i la col·laboració de la comissària austríaca Birgit Lill-Schnabl.