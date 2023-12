Collboni celebra la convalidació del decret de pisos turístics: "És un èxit per a Barcelona"

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat que el ple del Parlament hagi convalidat aquest dimecres el decret del Govern de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic: "És un èxit per a Barcelona disposar d'una regulació com aquesta".

En unes declaracions a Europa Press, Collboni ha valorat que la regulació permetrà a l'Ajuntament "ordenar i governar el desenvolupament dels habitatges d'ús turístic i reduir-los a les zones més tensionades, com el districte de Ciutat Vella".

Ha insistit que Barcelona "no es pot permetre tenir més de 10.000 habitatges dedicats a cap altre ús que no sigui l'habitatge", per la qual cosa assegura que el decret és una eina necessària perquè els pisos siguin per viure-hi.

Per això, ha traslladat "l'enhorabona" al PSC-Units per la negociació amb el Govern que, per l'alcalde, ha donat uns resultats que garanteixen l'autonomia local dels ajuntaments, ja que s'encarregaran de fixar els topalls en l'aprovació del seu planejament turístic.

"En el cas de Barcelona, la regulació que ens permet fixar els topalls és el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics", ha recordat Collboni.