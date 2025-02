BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la compra de la Casa Orsola al fons Lioness Inversiones, la qual ha xifrat en 9,2 milions d'euros: "Cap inquilí se n'haurà d'anar de la Casa Orsola", ha anunciat.

En una roda de premsa a l'Ajuntament amb la presidenta d'Hàbitat3, Carme Trilla; la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet; el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, i el comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, el primer edil ha emmarcat el moviment en la política de "compra social col·laborativa" del consistori.

"La propietat ha acceptat vendre la Casa Orsola per 9,2 milions d'euros, un 30% per sota del valor de mercat que hi ha a l'Eixample. Se suspendran els desnonaments previstos", ha assegurat.