Collboni celebra que Barcelona aculli la reunió de l'Aliança Global contra la Sequera

"Orientarà què és el que hem de fer i d'on podem aconseguir els recursos que necessitem"



BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest dissabte des de Dubai (Emirats Àrabs Units) la designació de Barcelona com a seu de la reunió internacional d'alt nivell d'anàlisi de polítiques nacionals de les parts de l'Aliança Internacional per la Resiliència contra la Sequera (IDRA), que se celebrarà del 30 de setembre al 3 d'octubre del 2024.

L'anunci el va donar a conèixer aquest divendres el president del Govern central, Pedro Sánchez, en el marc de la XXVIII Cimera del Clima de l'ONU (COP28) que es desenvolupa a Dubai fins el 12 de desembre, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Collboni, que es troba a Dubai per participar en diversos actes de la COP28, s'ha reunit amb la vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i tots dos han valorat la cimera com la cita internacional més important en matèria de lluita contra la sequera de l'any que ve.

"Orientarà què és el que hem de fer i d'on podem aconseguir els recursos que necessitem, especialment els Ajuntaments, per afrontar les inversions i infraestructures que ens facin més resilients a la sequera", ha afirmat.

Segons el comunicat, el consistori treballa amb l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per tirar endavant aquest projecte, que tindrà l'objectiu d'acordar "un nou i ambiciós full de ruta" que marqui les polítiques per combatre la sequera a nivell global.

REUNIÓ AMB L'ALCALDESSA DE PARÍS

La COP28 ha acollit per primera vegada la Cimera local d'acció climàtica, "en reconeixement al paper crític" dels líders locals en la reducció d'emissions, abordatge del risc climàtic i superació dels esforços nacionals per avançar més i més ràpid.

Aquest dissabte al matí, Collboni també ha mantingut una trobada bilateral amb l'alcaldessa de París i vicepresidenta de Governs Locals per la Sostenabilitat (C40), Anne Hidalgo.

En la trobada, l'alcalde de Barcelona ha destacat el "fet històric" que suposarà la presència oficial de les ciutats en la COP28 com a garantia que les coses succeeixin, en les seves paraules.

Ha assenyalat l'accés a l'aigua i la qualitat de l'aire com a reptes immediats a Barcelona: "Serà possible aconseguir-ho si se'ns permet participar en el disseny de les polítiques i se'ns garanteix l'accés al finançament internacional".

LAIA BONET I PAU SOLANILLA

La primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i el comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat de Barcelona, Pau Solanilla, també han assistit a la cimera.

Collboni va assistir aquest divendres a la cimera local d'acció climàtica i aquest dissabte participa en la taula 'Transició energètica justa i sostenible per a les persones i el planeta', mentre que la delegació de la ciutat també manté reunions bilaterals amb altres alcaldes de ciutats com Copenhaguen, Casablanca i Atenes, entre d'altres.