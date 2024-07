Collboni celebra que Barcelona aculli el Mundial 2030 als estadis del Barça i l'Espanyol

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest divendres que Barcelona sigui "doble seu" del Mundial de futbol 2030, amb l'Spotify Camp Nou de la ciutat i l'RCDE Stadium de Cornellà-el Prat (Barcelona).

"Orgullosos de rebre l'esdeveniment esportiu més seguit del món i mostrar com fem les coses a casa. Una oportunitat única per exhibir la nostra passió per l'esport", ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press.

La candidatura d'Espanya, Portugal i el Marroc per acollir l'esdeveniment comptarà amb 20 seus: 11 a Espanya, 6 al Marroc i 3 a Portugal.