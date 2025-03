Collboni celebra la baixada dels lloguers a Barcelona després de regular-se: "Anem pel bon camí"

Creu que Barcelona és l'"única gran ciutat d'Espanya que està fent aquest canvi de les regles del joc"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest divendres que el preu del lloguer a la ciutat hagi baixat un 6,4% un any després d'aplicar-se la contenció de preus a les zones tensionades, mecanisme contemplat en la llei d'habitatge: "Anem pel bon camí".

Ho ha dit en una roda de premsa amb la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la qual ha reivindicat que Barcelona és l'"única gran ciutat d'Espanya que està fent aquest canvi de les regles del joc".

S'ha referit als "endevins que deien que això perjudicaria l'oferta o que no funcionaria", i els ha dit que les dades estan demostrant el contrari i que ho continuaran fent en el futur, i ha sostingut que, textualment, hi ha esperança perquè la xifres són bones.

També ha defensat la llei d'habitatge i ha criticat les administracions que, a parer seu, saben que hi ha un problema gravíssim amb l'habitatge i no l'estan volent aplicar per motius partidistes: "El fracàs és d'ells, no d'aquesta llei".

"És un fracàs que alcaldes i alcaldesses i d'altres comunitats autònomes governades per la dreta vulguin aplicar aquesta norma que està demostrant que dona fruits positius i no se'ls hi permeti per una qüestió partidista", ha afegit Collboni.

LLOGUER DE TEMPORADA

Respecte al lloguer de temporada, el primer edil ha coincidit amb Paneque i Rodríquez que és una figura necessària però que cal abordar-la per evitar el "frau", si bé ha avisat que la seva alta presència en els portals immobiliaris no es correspon amb la realitat.

Així, Collboni ha assegurat que "el que passa en un portal no és el que passa a la ciutat", i també ha fet una crida a basar-se en les dates ofertes per les administracions i ha recordat que, en molts casos, a les immobiliàries no els va precisament bé la llei d'habitatge.

"Les dades oficials, les veritables són les que donen les administracions públiques, són les que donen la Generalitat i són les que altres comunitats autònomes governades per la dreta no volen donar. Per alguna cosa serà", ha apuntat.

DADES A BARCELONA

En relació amb el mercat de lloguer a Barcelona un any després que la ciutat fos declarada zona tensionada, les dades de la Generalitat mostren que el preu ha baixat un 6,4%, i comparant el quart trimestre del 2023 --quan encara no s'havia aplicat-- amb el quart trimestre del 2024, va baixar un 5,1%.

Respecte al nombre de contractes vigents, a Catalunya s'han comptabilitzat 1.000 nous contractes cada mes: en el total de l'any, hi ha hagut 8.967 contractes vigents més, 5.819 dels quals als 140 municipis declarats zona tensionada i 780 a Barcelona.