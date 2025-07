Collboni celebra la baixada dels delictes en el primer semestre: "Estem canviant la tendència"

Anuncia la creació d'una unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la reducció del 8,8% dels delictes en el primer semestre del 2025, a més de la caiguda del 6,8% dels furts, una xifra que s'assembla a la del 2015, segons ell, però ara amb el doble de turistes i 150.000 barcelonins més: "Estem canviant la tendència".

Així ho ha afirmat davant la premsa després de la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns, que ha comptat amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i diversos comandaments policials i representants de la Judicatura i la Fiscalia.

Collboni ha reiterat que les mesures preses des de l'inici del mandat han provocat aquesta tendència a la baixa, i ha recordat que la percepció de seguretat ha deixat de ser el primer problema de la ciutadania, després dels últims resultats del Baròmetre municipal.

"FRONT JUDICIAL"

D'altra banda, el primer edil també ha recordat que el consistori està treballant per aconseguir un "front judicial", i ha valorat que Barcelona compti amb 5 sales judicials més per celebrar judicis ràpids, un fet que segons ell permet treballar amb més eficiència perquè els delinqüents siguin jutjats i puguin entrar a presó.

En aquest sentit, ha afegit que el nombre de sentències i de presumptes delinqüents s'han incrementat substancialment, segons Collboni, i ha recordat que la Guàrdia Urbana aviat podrà tenir accés a la base de dades judicial.

A més a més, ha anunciat que l'Ajuntament i la Fiscalia de Barcelona signaran un conveni per crear una unitat de la Guàrdia Urbana que funcionarà com a suport policial en funcions de policia judicial, i així reforçar la col·laboració operativa entre les dues parts.

MULTIREINCIDÈNCIA

Per la seva banda, Parlon ha assenyalat que l'objectiu de la Conselleria és dotar-se de "més recursos" i eines per poder continuar treballant en aquesta línia, i a més poder focalitzar l'atenció en la lluita contra la multireincidència i els delictes contra el patrimoni com els furts i els robatoris.

Per això, ha assenyalat que el pla Kanpai --presentat a l'abril per lluitar contra aquest fenomen-- està servint per obtenir bons resultats aplicant la "intel·ligència" en anar a buscar aquelles persones que de manera sistemàtica cometen delictes, i que segons ella perjudica la percepció de seguretat de la ciutadania i els seus visitants.

La consellera també ha valorat el treball de proximitat dels agents per millorar la percepció de seguretat en parlar amb comerciants i ciutadans, un factor que segons ella és necessari perquè tot i que les dades així ho reflecteixen, és important comunicar-ho a la ciutadania.

Finalment i sobre els reptes de futur per continuar fent front al fenomen de la multireincidència, Parlon ha dit que de cara al 2030 el cos de Mossos comptarà amb 25.000 agents que permetran que la pressió "efectiva i real" que reflecteixen les dades a Barcelona no desplaci la problemàtica cap a altres municipis de Catalunya.

"Ha de ser una estratègia que l'hem de poder amplificar a la resta del territori", ha assenyalat Parlon.