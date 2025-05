Collboni, a Brussel·les sobre la reserva del 30%: "És el model que nosaltres defensem"

Celebra l'"amplíssima majoria" del dictamen del Comitè de les Regions sobre habitatge

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostingut que la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions forma part del model pel qual els alcaldes europeus aposten a les ciutats: "És el model que nosaltres defensem", ha assenyalat.

Ho ha dit durant la seva intervenció en la Subcomissió d'Habitatge del Parlament Europeu (PE), en la qual ha afirmat que per salvaguardar el "model urbà europeu de mixtura d'usos" cal procurar que tots els veïns puguin conviure als mateixos barris.

També ha apostat per la "regulació intel·ligent" per part de l'administració un cop el mercat no és capaç de proveir un dret fonamental com l'habitatge, textualment, i ha reivindicat l'experiència de les ciutats en la gestió de fons europeus.

COMITÈ DE LES REGIONS

A l'inici de la intervenció, Collboni ha celebrat l'"amplíssima majoria" obtinguda en el Dictamen d'Habitatge presentat aquest dimecres a la tarda en el Consell Europeu de les Regions que, a parer seu, demostra que el diagnòstic travessa tot el continent.

"Ja fa temps que molts de nosaltres sabem del repte de l'habitatge, que pica a la porta dels poders locals", ha assenyalat, i ha exigit posar tots els instruments regulatoris i de recursos a disposició d'aquest objectiu comú, en les seves paraules.