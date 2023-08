Collboni i Bote reivindiquen el caràcter ciclista de Barcelona i Mataró (Barcelona) per la Volta

MATARÓ (BARCELONA), 27 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, han reivindicat el caràcter ciclista de totes dues ciutats en l'inici de la segona etapa de la Volta 2023 a Mataró aquest diumenge.

Collboni ha defensat que Barcelona ha fet "una aposta decidida per la bicicleta com un mitjà de mobilitat" i que és una de les ciutats on els veïns practiquen més esport base.

Ha assegurat que unes 140.000 persones van observar dissabte des dels carrers de Barcelona la primera etapa de la Volta i ha qualificat d'"èxit" el seguiment de la competició malgrat la pluja.

David Bote ha destacat que el ciclisme té una "presència històrica" a Mataró i que la ciutat està compromesa amb els esdeveniments esportius.

Ha celebrat que la Volta permet "promocionar" Mataró al món i ha definit com a positiva l'assistència familiar per acompanyar els ciclistes durant el recorregut.