Collboni avisa que el problema del sensellarisme "no el pot afrontar només" Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a insistir que el problema del sensellarisme "no el pot afrontar només l'Ajuntament de Barcelona", després que dimecres morís un home sense llar al barri de la Barceloneta i que dimarts un altre també morís a Badalona.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa en la presentació del pla per soterrar el cablejat al barri de Torre Baró i en què ha demanat que la problemàtica sigui una "prioritat reforçada" per a la Generalitat.
També ha subratllat que la capital catalana ofereix 2.900 places a persones en emergència habitacional o sense llar durant tot l'any i que durant el període d'hivern s'incrementen amb 200 més, destinant "gairebé 1 milió d'euros setmanals" perquè no dormin al carrer.