Collboni avisa Colau: "Primer van les polítiques i després les cadires"

Admet "coincidències" amb BComú per als pressupostos i confia que els aprovarà

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avisat la líder de BComú i exalcaldessa, Ada Colau, que "primer van les polítiques i després les cadires" en les negociacions que estan duent a terme per aprovar els pressupostos del 2024 i explorar la governabilitat de la ciutat.

Ho ha dit en una entrevista de TV3 aquest dimecres, recollida per Europa Press, després que dimarts Colau va explicar en un vídeo publicat per les seves xarxes socials que Collboni "ni tan sols vol explorar un pacte d'esquerres".

Preguntat per les declaracions de Colau, l'alcalde ha respost que "és una qüestió de què va primer" i ha insistit que primer cal abordar el contingut del govern i després el govern.

Collboni ha admès "moltes coincidències" quant als pressupostos amb els comuns --com augmentar la partida destinada a habitatge, a la connexió del tramvia i al Pla de Barris-- i per això confia que els comptes s'aprovaran definitivament en el ple del 22 de març.

"Això em porta a pensar que, efectivament, hi haurà un acord com el que tenim tancat amb ERC"; mentre que Colau insisteix a vincular el seu suport a un pacte de govern entre el PSC, BComú i ERC, i adverteix que, malgrat tramitar els comptes inicialment, votaran 'no' en el ple si no hi ha també un acord de governabilitat.

En aquest sentit, Collboni ha precisat que actualment manté converses amb ERC i BComú i, preguntat per si es planteja una qüestió de confiança, ha respost que es planteja "estrictament aprovar els pressupostos per majoria".

PISOS TURÍSTICS "A ZERO" A CIUTAT VELLA

D'altra banda, l'alcalde ha reiterat la intenció de rebaixar el nombre d'apartaments turístics a la ciutat i ha recalcat que vol que aquesta reducció sigui "a zero" al districte de Ciutat Vella, una de les zones més tensionades.

Ha afegit que ho permet la nova regulació de la Generalitat, i que amb aquesta norma vol deixar de donar llicències en aquest districte per a nous pisos turístics i, en cas que ja n'hi hagi, no renovar-la.

Respecte a la mesura de reserva del 30% d'habitatge protegit, ha explicat que la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB), Carme Trilla, ja n'ha elaborat "una conclusió" i que ara la compartiran amb els grups municipals.

SEQUERA: ELS BARCELONINS "HAN FET ELS DEURES"

Sobre la situació de sequera actual, ha recalcat que "la gent de Barcelona ha fet els deures" perquè el consum d'aigua per càpita està per sota de l'emergència, i ha explicat que s'ha reunit amb el sector de l'esport perquè són els que actualment tenen restriccions més dures, ha dit.

Ha recordat que han impulsat un fons extraordinari de quatre milions d'euros per facilitar a les instal·lacions esportives que redueixin el consum d'aigua, i ha demanat dictar mesures "amb molta cura" pensant en les conseqüències que poden tenir.

"HI HAURÀ PACIFICACIONS"

Ha explicat que "hi haurà pacificacions" a la ciutat, però que no seguiran el model de superilla que es va impulsar en l'anterior mandat de Colau.

Sobre la figura de l'alcalde de nit, ha precisat que encara no l'ha triat però ha dit que no serà ell.