Collboni assegura que vol mantenir la reserva d'habitatge assequible: "Volem que sigui eficaç"

Assegura que la seva prioritat és governar amb BComú i ERC i que això no exclou acords amb Junts

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la seva intenció és mantenir la mesura de reserva d'habitatge assequible, però que la vol flexibilitzar (actualment xifra en un 30% la reserva) perquè considera que no ha funcionat: "Volem que sigui eficaç".

Per això, en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press aquest dijous, ha explicat que ha demanat a la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB), Carme Trilla, una proposta per traslladar-la a la resta de grups municipals i "arribar a un acord per modificar el 30% perquè ara no està funcionant".

Collboni ha recordat que el PSC va votar a favor de la mesura, però ha lamentat que "no ha funcionat perquè el promotor privat no ha comprat la idea i no construeix el pis", i confia a comptar amb el suport de BComú per dur a terme aquesta modificació.

NOVA RONDA DE CONTACTES

D'altra banda, l'alcalde ha explicat que obrirà una altra ronda de contactes amb els líders dels grups municipals (excepte Vox) per abordar un pacte per als pressupostos i també explorar la governabilitat.

En aquest sentit, ha insistit que la seva prioritat és governar amb "forces progressistes" (ha concretat que aquests partits són BComú i ERC), però ha tornat a dir que això no exclou arribar a acords amb Junts.

"La preferència que hem de tenir, per coherència amb el que és el projecte polític, és fer coalicions progressistes. De quin tipus? Valorem-ho. No només depèn del PSC. Això exclou que puguem arribar a acords importants amb Junts? No. També tenim punts de coincidència amb Junts. Veurem fins on podem arribar amb Junts", ha reiterat.

1.800 AGENTS PER A LA MERCÈ

A les portes de les festes de la Mercè, que comencen divendres i s'allargaran fins al dilluns 25 de setembre, Collboni ha anunciat que desplegaran 1.800 agents de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i de Protecció Civil.

Ha assegurat que garantiran la seguretat i la convivència, per evitar vandalisme i aldarulls com els que es van produir en les últimes festes, i ha augurat "una magnífica festa de la Mercè".

EL LÍMIT AL TURISME

Quant al turisme, ha assegurat que mantindrà el pla que limita la creació de nous equipaments hotelers, sobretot al centre de la ciutat, tot i que no ha descartat "reactivar" alguns edificis de Ciutat Vella per generar riquesa.

Així mateix, ha expressat la voluntat de construir més hotels a la zona de la Sagrera, quan la futura estació de trens estigui enllestida, perquè considera que "serà una zona que necessitarà hotels".