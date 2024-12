Collboni assegura que "l'habitatge és la principal prioritat de l'Ajuntament" de Barcelona

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat a la cerimònia inaugural de la 43a Cimera del Lideratge Global de la Federació Internacional de Professions Immobiliàries (Fiabci) que se celebra aquesta setmana a la capital catalana que "l'habitatge és la principal prioritat de l'Ajuntament", segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

En aquest esdeveniment anual, que aplega professionals del sector immobiliari d'arreu del món, Collboni ha manifestat que el consistori està treballant amb el sector privat per "defensar el dret de tothom a un habitatge digne".

"Necessitem promotors i inversors compromesos per poder posar les persones per sobre dels beneficis", ha expressat Collboni, que ha afegit que la ciutat patirà una gran transformació urbanística en els pròxims anys, i encara pot créixer a zones com la Sagrera o la Marina del Prat Vermell, en paraules seves.

L'alcalde també ha manifestat la necessitat de construir "un parc d'habitatges més gran, barat i sostenible", en un acte al qual també han assistit el president de Fiabci Espanya, Joan Clos, i el president mundial de Fiabci, Ramon Riera, el primer espanyol en ocupar aquest càrrec.

Clos ha ressaltat que Barcelona "segueix sent un pol d'atracció immobiliària molt important", especialment la residencial, i que l'elevada demanda ha provocat que els preus pugin ràpidament, mentre que Riera ha dit que cal buscar estratègies innovadores que prioritzin la qualitat de vida dels ciutadans sense centrar-se únicament en el creixement econòmic.