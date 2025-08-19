Collboni assegura flexibilitat amb els Pressupostos de 2026 i veu "avançat" un preacord amb ERC

Espera aconseguir un acord "com més aviat millor" amb els socorristes i afirma estar al dia amb les negociacions
BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que el govern municipal serà flexible a l'hora d'acordar els Pressupostos de 2026 amb la resta de grups i que veu "avançat" un preacord amb ERC.
En roda de premsa aquest dimarts al Port Olímpic, ha explicat que l'executiu preveu presentar "dintre del termini i en la forma escaient" una proposta, després de la qual iniciaran la ronda corresponent amb la resta de partits per aprovar tant comptes com ordenances fiscals.
"Estem disposats a ser flexibles", ha subratllat Collboni, que ha destacat la importància de tirar endavant uns nous pressupostos per garantir el correcte funcionament de la ciutat, després que al gener s'anunciés la seva pròrroga.
SOCORRISTES
En ser preguntat per si preveu implicar-se personalment en la negociació amb els socorristes de Barcelona, que aquest dimarts compleixen el seu 19 dia de vaga, ha afirmat estar "implicat en tots els casos que passen a la ciutat".
"En aquest cas, estic informat per la tinenta Bonet", ha apuntat Collboni, responent així tant a les demandes dels treballadors com a les de diversos líders de grups municipals per incorporar-se de forma directa en les converses.
D'igual manera, ha esperat que el govern aconsegueixi un acord "com més aviat millor", i ha apuntat que tots els conflictes laborals tenen la seva legitimitat.