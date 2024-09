Collboni assegura que la Diada "arriba en moments de canvi" per a la societat catalana

La historiadora Teresa Abelló pronuncia la conferència 'Barcelona, bressol de l'obrerisme'



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat que la Diada de Catalunya d'enguany "arriba en moments de canvi" per a la societat catalana, ha dit aquest dilluns en l'acte institucional al Saló de Cent de l'Ajuntament.

Ho ha expressat abans que la historiadora Teresa Abelló pronunciés la conferència 'Barcelona, bressol de l'obrerisme', Collboni ha destacat que la capital catalana "vol continuar exercint de motor i de punta de llança d'una Catalunya oberta, unida i plural".

L'alcalde també ha assenyalat que cal "reivindicar l'origen del món obrer per construir la Catalunya del demà".

En aquest sentit, ha detallat, textualment, que, per primera vegada, hi ha més barcelonins nascuts fora de la ciutat, el 31% dels quals són nascuts fora de l'Estat: "Això ens demostra que som, com sempre hem estat, una ciutat d'arribada i d'acolliment, però també ens exigeix generar les millors condicions socials, econòmiques i culturals".

"MOMENT CRÍTIC"

Segons Collboni, la ciutat es troba "en un moment crític", en el qual creixen moviments excloents i xenòfobs de tot tipus, ha dit.

"Intentem retrobar-nos com a catalans i catalanes i recuperar el que ens uneix, com evoca justament el mateix cartell de la Diada, amb aquest cor que uneix des d'orígens diversos", ha conclòs.

'BARCELONA, BRESSOL DE L'OBRERISME'

En la seva conferència com a convidada, Abelló, que és professora titular de la Universitat de Barcelona des de fa més de 30 anys i és membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), ha repassat la història del moviment obrer a Catalunya.

Ha destacat l'internacionalisme obrer a Espanya, "que va tenir Barcelona com a escenari principal", a més de l'aparició de les societats obreres i els moviments cooperatius i de protesta.

Abelló també ha destacat el paper de les dones en l'obrerisme, les condicions de vida dels treballadors, el treball infantil, els inicis del republicanisme català i l'aparició de l'anarquisme, entre altres qüestions.