Collboni assegura que Barcelona està canviant "les regles del joc" en habitatge

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dimecres que el seu executiu està canviant "les regles del joc" en habitatge després d'intervenir el mercat i que el consistori eliminés 66 normatives que, segons ell, entorpien o duplicaven altres reglaments amb el pla Barcelona Fàcil.
"Hem de dir als inversors que la ciutat evidentment necessita el sector privat per promocionar habitatges i oficines. Però les regles que estem desenvolupant fan que la seva manera de guanyar diners sigui diferent. Sobretot, serà inferior", ha dit en una entrevista a 'Expansión' recollida per Europa Press.
Ha defensat la regulació del mercat de lloguer "que ha aturat una pujada de preus que en els darrers deu anys havia arribat pràcticament al 70%" i l'eliminació dels pisos turístics el 2028 que, en les seves paraules, tornarà 10.000 habitatges al mercat residencial.
Sobre el pla Barcelona Fàcil, ha apuntat que és un decret que signarà "pròximament" i que permetrà suprimir 66 normatives municipals que estaven en desús, entorpien o duplicaven altres reglaments.
Preguntat per si Junts s'equivoca a l'hora de trencar amb el PSOE, els ha avisat que "automarginar-se els conduirà a la irrellevància".