Collboni assegura que Barcelona "avui és la gran capital progressista d'Espanya"

Sosté que no té "cap compromís" ni amb BComú ni amb PP

BARCELONA 25 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que Barcelona "avui és la gran capital progressista d'Espanya" i ha dit textualment que té un alcalde progressista que defensarà què significa ser la gran capital progressista d'Espanya.

En una entrevista aquest diumenge a 'El País', recollida per Europa Press, ha apuntat que "les grans capitals són els bastions dels drets, de les llibertats, de les societats obertes, inclusives".

Ha reivindicat la signatura del decret "per reforçar que Barcelona és una zona tensionada i que Barcelona sigui la primera plaça d'Espanya a aplicar la llei d'habitatge" com a exemple del seu compromís per treballar per una ciutat progressista.

Respecte a possibles acords amb les forces que li van donar suport en la investidura, PP i BComú, ha sostingut que no té "cap compromís, ni de programa, de formació de govern, ni amb BComú ni amb el PP".

En ser preguntat per si la tardor seria un termini raonable per ampliar el govern, ha respost que "no seria assenyat donar dates, perquè hi ha esdeveniments com el 23-J i moltes incògnites per aclarir".

INVERSIÓ ALS BARRIS

Segons ell, el seu govern té "un repte" amb la neteja, ja que ha explicat que en l'anterior mandat es va fer un pla de xoc, però no es veuen els resultats que seria raonable esperar, en les seves paraules.

En ser preguntat sobre si es crearan més zones de vianants més enllà del districte de l'Eixample, ha respost que la seva prioritat és "el pla de barris, invertir als barris que més ho necessiten, amb manteniment, dignificant l'espai públic, rehabilitant habitatge".

Per evitar les multes de la Unió Europea per contaminació, ha dit que augmentaran els punts de recarrega de vehicles elèctrics "i, després, fer una Barcelona més verda, que la morfologia de la ciutat ho assumeixi amb naturalitat i, en el cas de l'Eixample, recuperant interiors d'illa".

DEMANA 350 MILIONS DE LA GENERALITAT

Collboni ha afirmat que vol tenir "la millor i més lleial relació institucional amb la Generalitat i amb el seu president", Pere Aragonès, però demana que es doti Barcelona dels recursos acordats als pressupostos generals.

"No construiré un relat contra la Generalitat sobre la base d'un greuge; sí que el que es va acordar en l'acord de pressupostos signat pel president i el cap de l'oposició, Salvador Illa, que suposa una inversió de 350 milions d'euros, es compleixi", ha afegit.

Preguntat per si serà igual de contundent amb els compromisos pressupostaris del Govern central, ha respost que sí, "governi qui governi a Madrid, i governi qui governi a la plaça Sant Jaume".