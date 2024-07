Collboni arribarà "fins al final" per eliminar pisos turístics de Barcelona

Moret insta les "forces de progrés" a pactar el Govern

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dissabte que arribarà "fins al final" en l'eliminació dels 10.000 pisos turístics a la ciutat, i ho veu compatible amb l'activitat turística que genera ocupació i prosperitat, diu.

Al congrés de la federació del PSC de Barcelona, que renova la direcció aquest cap de setmana, Collboni ha criticat la gestió de l'habitatge que s'ha fet tradicionalment en nombroses ciutats europees i que es basa en la "no regulació".

"Darrere del discurs de la criminalització de la justícia social, del discurs de la llibertat, de les no regles, hi ha una regla: la del més fort; qui més té per sobre de qui menys té", ha dit, i ha defensat els partits de l'esquerra per posar límit a aquest model.

REGULAR MÉS EL MERCAT

Davant d'un auditori amb desenes de delegats locals del PSC de Barcelona, ha remarcat que en l'última dècada els preus dels lloguers i l'habitatge en propietat han pujat un 60% i un 40% a Barcelona respectivament, la qual cosa, segons adverteix, obliga molts joves a marxar de la ciutat tot i que tinguin feina estable.

Collboni ha subratllat que l'accés a l'habitatge és un dels principals factors de desigualtat a la capital catalana, per la qual cosa ha defensat més regulació en el mercat immobiliari.

"MÉS HUMILITAT QUE MAI"

L'alcalde ha demanat "més humilitat que mai" als socialistes de Barcelona ara que els resultats electorals els donen més responsabilitats, i ha instat textualment el PSC a convertir-se en un referent per tota Espanya i a nivell europeu.

També ha dit que el PSC ha de tenir un "sentit de transformació històrica" a la ciutat de Barcelona per ser un partit de govern, i ha remarcat que els socialistes han aconseguit erigir-se com la formació que apel·la a la majoria de catalans.

LLUÏSA MORET

La viceprimera secretària del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha instat les "forces de progrés" a pactar el nou Govern de la Generalitat que dugui a terme polítiques que continuïn generant drets i oportunitats per a Catalunya, diu.

Moret ha afegit que el PSC continua treballant "intensament" en les negociacions de cara la investidura catalana perquè el candidat socialista, Salvador Illa, lideri el futur executiu a Catalunya.

CONGRÉS DEL PSC DE BARCELONA

El congrés de la federació del PSC de Barcelona s'ha constituït aquest dissabte al matí amb la presència del 84% dels seus delegats locals, i un procés que finalitzarà aquest diumenge amb la renovació de la direcció del partit a la capital catalana.

Entre els assistents al congrés aquest dissabte hi havia el nou alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós; l'eurodiputat del PSC Javier López, i el president de les joventuts europees socialistes, Enric López.