Collboni: "Arribar a acords del tipus que siguin amb Junts per Catalunya és completament plausible"

Defensa l'acord PSC-Junts a la Diputació de Barcelona



BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que "arribar a acords del tipus que siguin amb Junts és completament plausible" a l'Ajuntament i ha defensat el bon funcionament que, segons ell, hi ha en la Diputació de Barcelona amb el pacte entre el PSC i Junts.

En una entrevista de Betevé aquest dimecres recollida per Europa Press, ha apuntat que està disposat a arribar a acords amb diferents partits però que prefereix "tenir les majories suficients per tenir governs sòlids".

Collboni ha explicat que ha començat a parlar amb els líders d'alguns grups municipals, "excepte amb la ultradreta", i que la setmana que ve iniciarà una ronda de reunions oficials amb els partits.

També ha insistit en la seva voluntat de fer un govern progressista amb BComú i ERC i, preguntat per si l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, serà el seva número dos al consistori, ha evitat "fer especulacions sobre com aniran les coses".

CARTIPÀS MUNICIPAL

L'alcalde ha concretat que aquest dijous compareixerà per explicar la composició del seu govern i ha destacat que "els nous comissionats i comissionades tindran un paper més rellevant".

Ha assegurat que hi haurà "alguna sorpresa satisfactòria" i que per a la seva elecció ha promogut persones que ja estaven en algun càrrec de l'Ajuntament però que no formen part del PSC.

NETEJA I TRAMVIA

Collboni ha explicat que aquest dijous convocarà a les concessionàries de les empreses de neteja de Barcelona perquè "hi ha algunes deficiències poc explicables".

Ha considerat que el consistori sempre ha tingut bona relació amb les empreses concessionàries però que cal fer un seguiment en tractar-se de "la despesa més àmplia" que té l'Ajuntament.

Sobre l'unió del tramvia per l'avinguda Diagonal, ha reiterat que és partidari de dur-la a terme perquè considera que "té tot el sentit del món".