Collboni aprovarà aquest divendres l'ordenança de civisme al ple, amb els Pressupostos assegurats

Serà l'últim ple de la líder de BComú Janet Sanz
BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aprovarà durant el ple d'aquest divendres l'ordenança de convivència, coneguda com a ordenança de civisme, fent-se valer de la geometria variable, amb els suports de Junts i d'ERC.
Després d'aprovar la mesura a la comissió extraordinària de Presidència, Seguretat i Règim Públic fa una setmana, l'alcalde aconseguirà modificar definitivament la norma, vigent des de 2006, mentre es compleix el període fixat per a l'aprovació automàtica dels Pressupostos de 2026.
Després de no captar el suport de BComú, durant l'últim ple Collboni va anunciar que sotmetria els comptes a una qüestió de confiança, escenificada el passat 26 de novembre, així que sense cap acord en l'horitzó, l'alcalde aconseguirà començar l'any amb pressupostos aprovats.
PLE EXTRAORDINARI
Just abans del ple ordinari, se celebrarà una sessió extraordinària sobre sensellarisme a petició de Junts i BComú, en considerar un "fracàs" la gestió de la problemàtica per part de l'executiu després de l'últim recompte d'Arrels, que va xifrar en 1.982 les persones dormint als carrers de la ciutat.
Durant la sessió, amb un únic punt, es debatrà sobre el Pla d'Acció proposat per tots dos grups per afrontar la situació de les persones sense llar, amb una dotació pressupostària específica de 60 milions d'euros.
Aquest mateix dijous, l'Ajuntament ha presentat una Taula de Ciutat sobre sensellarisme, en la qual ha comptat amb la participació d'actors socials --com el Síndic de Barcelona i la mateixa Arrels-- per trobar noves solucions a la situació.
COMERÇ
Pel que fa a les propostes en la sessió ordinària, des de Junts, proposaran un pla de 12 punts de suport al sector comercial local per promocionar i compensar aquells negocis afectats per les "grans obres".
En paral·lel, els de Daniel Sirera sol·licitaran garantir la seguretat en les cavalcades i als mercats de Nadal, alhora que demanaran que la Guàrdia Urbana també s'impliqui en aquests dispositius de seguretat.
OCI I CULTURA
A més, els postconvergents presentaran un prec a Collboni perquè es comprometi amb "la neteja, seguretat i convivència" a la zona d'oci nocturn coneguda com 'Triangle Golfo', al districte de Sant Martí, i que ampliï la zona tensionada i apliqui mesurades per reconduir el flux de persones en les hores de major afluència.
Els Comuns, pels qui serà l'últim ple del seu actual líder Janet Sanz, demanaran integrar a la xarxa d'equipaments públics el Teatre Capitol, seguint els casos del Molino i la sala Paral·lel 62, trencant així la proposta anterior de Collboni que contemplava lliurar l'edifici de Telefònica a canvi de l'equipament.
HABITATGE
Des de BComú exigiran novament el compliment de la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, a l'una que reiteraran el que consideren una "deixadesa de funcions" per part de l'Ajuntament en aquesta matèria.
El portaveu d'ERC, Jordi Corones, va avançar que el seu grup exigirà a Collboni actuar "amb immediatesa" després d'aprovar-se en el Parlament la llei per la qual es regula el lloguer de temporada i d'habitacions.
Per la seva banda, Vox, reclamarà una bonificació del 100% de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) per a la compra d'habitatge habitual que el preu segueixi igual o inferior a 350.000 euros.
SUPERMERCATS 24 HORES
Els republicans també presentaran un pla per reduir la proliferació de supermercats 24 hores, ja que per als republicans és una "qüestió de convivència, de drets i que afecta al model de ciutat".
Per la seva banda, el PP, en la mateixa línia que ERC, demanarà a Collboni que esclareixi les "responsabilitats polítiques i administratives" que es deriven de la concessió de llicències de supermercats 24 hores durant els últims 10 anys.
Finalment, Vox proposarà crear una oficina municipal de suport a la maternitat per fomentar la natalitat i evitar que dones que "puguin tenir por a l'embaràs o al part" no els freni a l'hora de tenir fills.