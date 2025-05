Collboni aposta per regular el mercat immobiliari perquè "no ha funcionat per si mateix"

L'alcalde presenta la 4a edició del Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dimecres que "s'ha de regular el mercat immobiliari perquè no ha funcionat per si mateix", en relació amb la problemàtica de l'accés a l'habitatge a la ciutat.

Ho ha dit en l'obertura de la 4a edició del Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació (FHAR) que té lloc fins aquest divendres al recinte Palo Alto de Barcelona.

Ha insistit que l'habitatge ha estat sotmès "gairebé únicament a les normes del mercat privat", motiu pel qual considera que l'administració ha d'intervenir perquè els veïns de la ciutat hi puguin viure.

"L'habitatge és la qüestió principal ara mateix i la que concentra més esforços de l'Ajuntament des del primer dia que vaig ser alcalde, com demostra el decret que vaig signar per declarar Barcelona ciutat tensionada", ha afegit.

Ha apostat per actuar en l'àmbit regulatori a través del Pla Viure; per prohibir les llicències de pisos turístics i establir un topall al preu del lloguer, promoure l'habitatge públic i fomentar la construcció d'habitatge lliure.

"QÜESTIÓ EUROPEA"

A més, l'alcalde de Barcelona ha recordat que en la seva visita al 40è Cercle d'Economia va avisar que la problemàtica de l'habitatge "és una qüestió europea" i va presentar l'estratègia conjunta de ciutats 'Mayors for Housing' per promoure fons europeus directes per a aquesta qüestió.

Finalment, ha convidat tots els actors involucrats en el debat sobre habitatge a col·laborar, i ha recordat que l'accés "és un factor desigualador en la societat, malgrat que tota la resta funcioni".