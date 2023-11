Collboni aposta per reduir "significativament" els pisos turístics amb el decret del Govern

Afirma que el pacte d'investidura Junts-PSOE obre "un procés de reconciliació entre catalans"



BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat la seva intenció de "reduir molt significativament el nombre de pisos turístics, sobretot a les zones amb més pressió turística i més densitat", com al districte de Ciutat Vella, amb la nova regulació d'habitatges turístics de la Generalitat.

"Aprofitarem a fons el decret que ha de treure la Generalitat de Catalunya, que ha de sotmetre al Parlament de Catalunya, en el sentit de tenir una visió restrictiva dels pisos turístics", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press aquest dissabte.

Preguntat per si la ciutat té un problema amb el turisme, ha respost que està al límit de la seva càrrega turística i que "el que vol no són més turistes, sinó millors turistes", cosa que segons ell s'aconsegueix aprofitant l'atractiu cultural, gastronòmic i científic i d'oci de la ciutat.

Ha defensat la seva aposta pel que ha denominat turisme de qualitat, "que és el que permet mantenir els museus de Barcelona ja que, més de la meitat de les persones que van als museus i, per tant, que els fan viables, és el turisme".

Preguntat per si el pacte Junts-PSOE per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, també es pot traslladar a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde ha respost que el pacte obre "un procés de reconciliació entre catalans".

PACTES A BARCELONA

"A Catalunya hi ha molts pactes en aquests moments vigents en diputacions, en molts ajuntaments, del PSC amb Junts o del PSC amb ERC. Estem fent un pas cap a la normalització. Això pressuposa els pactes de Barcelona? No, no necessàriament", ha avisat.

Ha negat que l'Ajuntament de Barcelona aparegués en les negociacions del PSOE per a la investidura de Sánchez i ha afirmat que el pacte que "s'ha de fer a Barcelona serà un pacte nascut a la ciutat de Barcelona".

"LA NOSTRA PRIORITAT ÉS BUSCAR ALIATS PROGRESSISTES"

Collboni ha assegurat que 10 regidors no són suficients per gestionar una ciutat en quatre anys i que necessiten ser majoria: "Per tant, com sempre he dit, la nostra prioritat és buscar aliats progressistes perquè som un partit progressista".

No obstant això, també ha afirmat que estan parlant i explorant possibilitats amb Junts "perquè han ofert la possibilitat que aquests acords es produeixin".

I preguntat per si es tornarà a presentar a les pròximes eleccions municipals, ha respost textualment que creu que les coses aniran bé i que "evidentment un període raonable són 8 anys".