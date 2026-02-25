Collboni aposta per "recosir" la Sagrera amb el parc més gran de la ciutat i 11.000 habitatges

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha advocat per "recosir" els districtes de Sant Martí i Sant Andreu, començant aquest mateix any, amb la reforma del barri i de l'estació de la Sagrera, construint 11.000 habitatges, la meitat d'ells públics; un parc lineal de 4 quilòmetres, el més gran de la ciutat, i destinant 480.000 metres quadrats al sector terciari i econòmic.
Ho ha anunciat a la trobada anual amb la premsa 'L'alcalde Respon', organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i celebrat al Disseny Hub Barcelona, on ha destacat que s'invertiran 260 milions d'euros fins al 2031, 46 d'ells ja en execució aquest mateix any.
"Volem trencar la idea que la ciutat està acabada i que no es pot construir nous habitatges. A més, a finals d'any la infraestructura ferroviària ja estarà acabada i estarem en condicions de començar a construir aquest nou espai que cobrirà l'estació", ha defensat l'alcalde.