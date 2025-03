Collboni aposta per una "intervenció intel·ligent del mercat" de l'habitatge

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apostat per una "intervenció intel·ligent del mercat" de l'habitatge per abordar els reptes que es presenten a Europa en aquest àmbit ja que, assegura, el model del lliure mercat ha fallat.

Així s'ha expressat aquest dijous durant la seva intervenció en la sessió especial sobre habitatge 'Col·laborar per impulsar l'habitatge assequible i sostenible a tot Europa' en el Fòrum del Grup BEI, juntament amb la secretària d'estat de Croàcia, Zrinka Raguz; la cap d'Afers Europeus de la Cassa Depositi, Martina Colombo, i el president de Housing Europe, Bent Madsen.

Ha assegurat que l'objectiu del seu govern municipal és "crear regles clares per a tots els jugadors" per generar estabilitat i certesa, i ha destacat la col·laboració públic-privada per a la creació d'habitatge assequible en models professionals que serveixin a les necessitats socials, en les seves paraules.

D'altra banda, ha celebrat l'anunci de la Comissió Europea (CE) d'aquest dilluns, sobre que comptarà amb les regions a l'hora de dissenyar el seu pla d'habitatge assequible i que permetrà als estats membres duplicar les inversions en aquest sentit.

"Perquè l'habitatge és, òbviament, una emergència social. És simple, perquè les nostres ciutats no poden oferir cases als seus propis barris", ha reivindicat Collboni, que ha defensat canviar les regles actuals amb urgència, textualment.