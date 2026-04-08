Collboni aposta per connectar Mataró i Castelldefels (Barcelona) amb el Metro i enllaçar la metròpolis

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona i president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha optat per connectar Mataró i Castelldefels (Barcelona) amb el Metro per enllaçar la metròpolis: "No sé si ho veurem, però arribarà", ha augurat.
Ho ha dit aquest dimecres en una conferència del cicle Rethink BCN, a la seu de Foment del Treball, davant el president i la vicepresidenta de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre i Mar Alarcón, i el CEO d'Aigües de Barcelona i director d'Acció Social de Veolia, Felipe Campos.
L'alcalde ha sostingut que en la seva primera reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest li va encomanar com a objectius per a la capital catalana "a curt termini, seguretat; a mitjà termini, habitatge, i a llarg termini, més Metro".
D'aquesta manera, ha sostingut que connectar Mataró i Castelldefels al suburbà "és la manera d'enllaçar una àrea metropolitana de debò", fent que la decisió de desplaçar-se dels seus habitants sigui més econòmica, ràpida i eficient en transport públic que en privat.
"Algú que agafa el cotxe, i més ara que gràcies a (Donald) Trump i les seves aventures el litre del gasoil està a gairebé 2 euros, és obvi que si tens una alternativa de transport públic més eficient i econòmica l'agafaràs", ha argumentat Collboni.
Ha afegit que "les tuneladores del Metro no s'haurien d'aturar mai", i ha afirmat que un cop finalitzades les obres pendents a nivell de mobilitat a la ciutat, com l'estació de La Sagrera, l'L9 del Metro i l'L7 d'FGC, es notarà un salt d'escala important.
ESPERANÇA
Collboni ha destacat com a gran novetat en la gestió de Barcelona per part del seu govern que la ciutat torna a comptar amb "projectes de transformació i amb un horitzó d'esperança", afrontant reptes de futur en col·laboració quan fa 3 o 5 anys no era tan evident.
"Tot això ho està fent un govern que està en minoria", ha recordat l'alcalde, que ha reivindicat la gran autopista de transformació que, a parer seu, és la Barcelona del 2035, amb grans objectius a nivell de mobilitat, però també socials, d'habitatge i culturals.
A nivell d'habitatge, ha reconegut com una "ensopegada" no aconseguir flexibilitzar la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, aconseguint que la inversió privada flueixi a la ciutat consolidada, però ha afirmat que, malgrat tot, s'està incrementant el ritme de construcció a la ciutat fins als 1.000 pisos a l'any.
També ha situat com la seva gran preocupació com a alcalde la reducció de les desigualtats, posant al servei de tota la ciutadania la prosperitat de Barcelona i evitant que "hi hagi dues velocitats en el progrés de la ciutat" a través de la intervenció pública.
"Quan es creen els contextos adequats, i ara estem entrant a posar les bases d'aquesta nova etapa de futur, la ciutat tira endavant, emprèn, té iniciatives i troba solucions, i ho estem fent", ha assegurat Collboni.